Galvão Bueno deseja narrar um jogo da Chapecoense. Foto: Reprodução/Instagram

Após o acidente de avião envolvendo o time da Chapeconse, Galvão Bueno se mostrou muito abatido nos jornais da TV Globo e em suas redes sociais. Por isso, na última quinta-feira, 1, Galvão revelou que gostaria muito de narrar uma partida do time.

"Confesso que não penso em outra coisa. Quero muito fazer", disse o narrador em resposta a um seguidor que comentou numa publicação do Instagram. Na foto postada, Galvão elogiava a bela homenagem que os colombianos fizeram para as vítimas do acidente na noite anterior.

"A Arena Condá definitivamente se transformou em um 'Templo' da Família Chapecoense!! Mas confesso que não esperava ver o que aconteceu no estádio de Medellín!! Na hora marcada para o jogo, mais de 50 mil colombianos, em sua grande maioria vestidos de branco e com velas nas mãos, prestavam fervorosas homenagens a #Chape!! Davam ao mundo uma gigantesca lição!! Daquelas que só o esporte sabe dar!! Sim,podemos ter amor por nossas cores, por nossos valores, mas é possível e é preciso respeitar o amor e a dor daqueles que são adversários, nunca inimigos!!!", escreveu o narrador na legenda.