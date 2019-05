Galo Frito estreia novela de humor ‘Cuscuzes Apaixonados’ no YouTube; assista ao trailer

Novela é uma sátira humorística com a participação de artistas de diferentes canais, como 'Porta dos Fundos' e 'Parafernalha'. Foto: Divulgação / Galo Frito

A novela brasileira Cuscuzes Apaixonados, pensada para o YouTube, estreará na quinta-feira, 23, às 21h, no canal Galo Frito da plataforma.

A obra de humor escrachado conta a história de Gracinha, interpretada pelo youtuber Mederi Corumbá. Ela é uma menina ingênua, de cidade pequena, que chega à capital fluminense e é atropelada por Vanderley (Tiago Cadore), um empresário bem sucedido e presidente da empresa Império do Cuscuz. Os dois se apaixonam à primeira vista e iniciam um caso de 'amor proibido'.

Com a participação de 25 youtubers, a sátira é dividida em 12 capítulos de dez a 15 minutos e foi gravada nos estúdios do YouTube Spaces, no Rio de Janeiro. "Se contabilizar a duração dos episódios, fizemos um filme de mais de três horas de duração em apenas cinco dias", conta Mederi Corumbá, proprietário do Galo Frito e co-criador do projeto.

Os episódios serão publicados às quintas-feiras na página do canal no YouTube, sempre às 21h.

Assista ao trailer:

Além do elenco fixo do Galo Frito, Cuscuzes Apaixonados também conta com a participação dos youtubers e atores Marcelo Madureira, ator do Casseta & Planeta; Bruna Louise; Muca Muriçoca; Lucas (Inutilismo); Gabi Fernandes e Thalita Meneghim (Depois das 11); Rafa Dias (ProgramaDe1CaraSo); Camilo Borges e Gabriel Totoro (Porta dos Fundos); Cezar Maracujá e Mariana Rebelo (Parafernalha); Anderson Gaveta; Rizzih; Julia Jubz; Alan Ribeiro, Isaú Jr. e Leonardo David (IXI); Rody Dio e Mr. Lucky (La Fênix); Renan Correa (4FitClub); Edu Primitivo; Henrique Leão; Arnaldo Taveira; Mauricio Ozorio e Matheus Canella.