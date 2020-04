Galinha Pintadinha lança canal especialmente para mães; assista

Galinha Pintadinha lança canal no YouTube para as mães. Foto: YouTube / @Galinha Pintadinha

Que atire a primeira pedra o pai ou a mãe que nunca recorreu à Galinha Pintadinha para entreter as crianças. Com mais de dez anos de estrada, o desenho animado encanta os pequeninos no mundo inteiro.

Agora, é a vez das mamães conquistarem o protagonismo. Isso porque a marca decidiu criar um canal especialmente para elas. Chamada de Ninho das Mães, no YouTube, a série reúne 12 episódios de aproximadamente dez minutos cada.

Trinta mães foram entrevistadas para compartilhar suas ideias e visões sobre os mais variados assuntos relacionados à maternidade. O canal pode ser acessado neste link.

Por meio de bate-papo com diversas mulheres, foi possível ouvir suas opiniões, experiências e pontos de vista sobre assuntos importantes, como amamentação, mercado de trabalho, parto, puerpério e outros.

“Depois de uma década produzindo conteúdo educativo e divertido para crianças, entendemos que é hora de a Galinha Pintadinha direcionar um conteúdo especialmente para as mães, que também são grandes fãs da personagem”, explica Miguel Moreira, gerente de operações da Bromélia Produções.

A proposta é informar, debater e expandir a rede de apoio das mães, permitindo que elas possam acessar um conteúdo interessante, tirar dúvidas, obter conhecimento e encontrar auxílio nesse momento especial não só de outras mulheres, como da própria personagem marcante na vida de seus filhos.

Assista ao primeiro episódio de Ninho das Mães: