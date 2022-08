Gaby Amarantos é a nova técnica do 'The Voice Brasil'; veja mudanças

Gaby Amarantos se junta ao time de jurados do 'The Voice Brasil', que terá a 11ª temporada apresentada por Fátima Bernardes. Foto: João Miguel Júnior e Victor Pollak / Globo

A 11ª temporada do The Voice Brasil estreia em novembro, mas a Rede Globo já começou a divulgar as novidades do reality musical. Gaby Amarantos entrou para o time de jurados da competição, ao lado de Iza, Lulu Santos e Michel Teló.

A cantora já havia participado do programa como técnica assistente de Lulu Santos na fase das batalhas, em 2013, e integrou o júri do The Voice Kids em 2021. Carlinhos Brown e Claudia Leitte, que fizeram parte da última temporada, não retornarão.

Além disso, a Globo também anunciou que Thais Fersoza ficará responsável pela apresentação dos bastidores do reality. Ela já havia exercido a função na versão sênior do programa, o The Voice +.

"Estou muito feliz, me sentindo muito honrada. Para mim foi muito especial voltar à Globo, uma emissora que sempre me acolheu com o maior carinho como atriz e, agora, como apresentadora, desta vez em um horário diferente, em dias diferentes e com um novo público”, disse em comunicado.

Ela se junta a Fátima Bernardes, que, como já havia sido divulgado, assume o posto de Tiago Leifert no comando da competição. A jornalista se diz "muito animada e ansiosa" pelo início de sua primeira temporada à frente do reality.

A 11ª temporada do The Voice Brasil vai ao ar a partir de novembro, às terças e quintas-feiras, depois da novela das 21h. A data de estreia ainda não foi divulgada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais