Gabriela Mag fala sobre inspirações para criar vilã em 'Todas as Garotas em Mim'

Gabriela Mag interpreta a vilã Nicole na série 'Todas as Garotas em Mim', da RecordTV. Foto: Edu Moraes

A série Todas as Garotas em Mim, nova série da RecordTV, estreia nesta terça-feira, 7, substituindo a novela Reis no horário nobre do canal. A trama mistura histórias contemporâneas com a Bíblia.

A atriz Gabriela Mag, de 22 anos, que participou da série Sintonia da Netfix, está no elenco da nova produção e interpretará a vilã Nicole. Para a criação da personagem, que é sua primeira vilã, ela conta que se inspirou em grandes antagonistas de filmes teens.

"Tenho várias referências de vilãs e icônicas de filmes adolescentes que assisti durante toda a minha juventude que me chamavam muita atenção e que eu me peguei, muitas vezes, torcendo por elas e não pelas mocinhas", diz ela ao Estadão. "Existem, sim, pedaços de Regina George, Sharpay Evans e Chanel Oberlin emprestados dentro da Nicole", completa.

Mas assuntos debatidos por Gabriela nas redes, como rivalidade feminina, também serviram de inspiração. "Eu acho que a Nicole representa muito isso na série", explica ela, que acrescenta que a personagem briga com outra mulher na série por causa de um homem.

"Eu quis também, em alguns momentos, mostrar a vulnerabilidade e a rejeição que a Nicole sente e, por isso, ela se protege atacando o tempo inteiro."

Estão no elenco de Todas as Garotas em Mim os atores Mharessa Fernanda, Juan Alba, Lucca Picon, Juliana Knust, Lidi Lisboa, Rafael Sardão, Rhaisa Batista, Wesley Schmitt, Willian Mello e Clara Martins.

Ao todo, serão 30 episódios transmitidos de segunda a sexta-feira, às 21h, após o Jornal da Record.