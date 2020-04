Gabi diz que aproximação entre Guilherme e Bianca foi situação mais difícil que viveu no 'BBB 20'

Gabi Martins, do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Gabi Martins participante eliminada do BBB 20 no último domingo, 5, falou que se deparar com um possível envolvimento entre Guilherme, com quem teve um relacionamento no reality show, e Bianca Andrade foi o pior momento em sua passagem pelo Big Brother Brasil .

"O mais difícil foi a festa em que aconteceu a situação do Guilherme e da Bianca. Depois ficou tudo certo, mas no momento eu fiquei chateadinha", afirmou, em entrevista feita logo após sua saída do BBB, divulgada pela Globo.

Questionada sobre a possibilidade de manter o relacionamento com Gui, respondeu: "A gente precisa de uma conversa primeiro, com calma. Mas eu acho o Gui uma pessoa incrível, por tudo que ele é e mostrou lá dentro. E aqui fora também me confirmaram isso".

"Eu tinha ficado confusa com toda a situação. Lá dentro é tudo muito difícil, principalmente quando você se apaixona, porque as coisas são muito intensas. Quando ele saiu eu procurei focar e ser forte. Pensei primeiro em mim no jogo e, aqui fora, eu conversaria com ele direitinho", concluiu.

VEJA TAMBÉM: Quem são os participantes do BBB 20

Gabi foi eliminada após receber 59,61% dos cerca de 1555 milhões de votos para sair do BBB 20 diante de 36,28% de Thelma e 4,11% de Babu Santana no Paredão deste domingo, 5.

Com sua saída, o passa a contar com nove participantes restantes: Babu Santana, Flayslane, Gizelly, Ivy, Manu Gavassi, Marcela, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann e Thelma, que venceu a prova do líder disputada no próprio domingo, 5.