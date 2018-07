Furacão do 'BBB17', Elettra estreia em reality da MTV e quer se lançar como cantora

Os nove participantes da 3ª temporada de 'MTV Super Shore' Foto: Imagem cedida pela MTV

Preparados para muita curtição? No próximo domingo, 29, estreia a 3ª temporada de MTV Super Shore, o programa da MTV que reúne jovens de várias partes do mundo para passarem muitos dias de festas. A emissora confirmou a participação de Elettra Lamborghini e Igor Freitas e o E+ conversou com os dois para saber um pouco do que os fãs podem esperar da nova temporada.

Nesta edição, os participantes passaram 30 dias nas praias de Rimini, no litoral norte da Itália. Elettra Lamborghini, conhecida no Brasil após sua participação no Big Brother Brasil 17, da Globo, é a neta de Ferruccio Lamborghini, dono da luxuosa marca de carros. Já Igor, revelado na primeira temporada do Are You The One? Brasil, participa deste reality desde a sua primeira fase.

Figurinha carimbada em reality shows, a italiana de apenas 23 disse que gosta muito de participar desse tipo de programa e que foi a curiosidade que a motivou a aceitar o convite. “Quando eu fui chamada pela primeira vez, eu gostei da adrenalina. Eu estava curiosa para conhecer o mundo da televisão”, disse.

“A Elettra foi meio que a anfitriã, mostrando as coisas para a gente. Ela era a única que falava italiano, então também ajudou na comunicação”, falou Igor sobre a relação da Elettra com os outros participantes nesta terceira temporada.

O mineiro esteve presente em todas as edições, assim como a italiana. “É um aprendizado, acaba que você aprende a se adaptar a diferentes situações”, explicou o participante ao considerar que o reality foi importante para ele aprender a se relacionar melhor com pessoas diferentes.

Já Elettra disse que conviver com tantos latinos (além do brasileiro há quatro mexicanos no programa) a fez se apegar ao modo de vida e à cultura desta parte do mundo: “Sou uma das italianas mais viciadas no mundo latino. O físico me encanta, as latinas têm curvas... Têm muita bunda, como se diria. Me encanta a maneira de viver a vida, também”.

A italiana Elettra e o brasileiro Igor Freitas Foto: Imagem cedida pela MTV

Com relação aos participantes, Elettra se mostrou mais próxima dos candidatos veteranos Victor e Potro, e citou sua grande amizade com Karime. “Sempre que vou ao México, eu a visito”. Já Igor se identificou muito com Ferre, um dos novatos da terceira temporada. “Esse cara é uma figura. Muito engraçado, vale a pena assistir esse muleque”, falou.

Ao comentar sobre seus próximos passos, Elettra disse que ficou apaixonada pelo Brasil e que foi muito bem recebida quando participou do Big Brother Brasil. Ela revelou que pretende se aventurar pelo mundo musical.

“A partir de agora estou focada na música, vou lançar um single que vai ser em espanhol. Vou fazer um tour e vou passar pelo Brasil certamente. Me trataram tão bem”, antecipou.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais