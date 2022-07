Funcionário do SBT faz gol impressionante e ganha R$ 100 mil de Ratinho

Tonhão, funcionário do SBT, faturou R$ 100 mil ao cumprir o desafio do 'Gol Show', no 'Programa do Ratinho'. Foto: SBT

O quadro "Gol Show", do Programa do Ratinho, que consiste em chutar uma bola e acertá-la dentro de uma cesta no gol, não é uma missão fácil - quase impossível para a maioria dos participantes. Contudo, um funcionário do SBT mostrou que tem habilidade e cumpriu o desafio na primeira tentativa.

Tonhão, como é conhecido, impressionou a todos os colegas ao acertar a cesta com apenas um chute. Após toda a equipe comemorar, Ratinho se responsabilizou em pagar o prêmio de R$ 100 mil a ele. O episódio ocorreu na última terça-feira, 19.

O homem, que trabalha no maquinário e montagem dos cenários dos programas, decidiu dividir o valor do prêmio com um colega da equipe. "Combinei com o meu colega que, se um de nós fizesse o gol, a gente dividiria o prêmio", disse ao chamá-lo para o palco.

Sendo assim, Ratinho declarou que iria depositar o prêmio na conta bancária de ambos. "É uma verba minha. Vou dar R$ 50 mil para cada um dos dois. Amanhã está na sua conta", declarou o apresentador.

Confira o momento: