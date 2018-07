'Frankenstein' ganha adaptação em série da A&E

Sean Bean interpreta detetive que tenta desvendar um mistério Foto: A&E/divulgação

O canal A&E estreia nesta sexta-feira, 12, As Crônicas de Frankenstein, série que narra sob a perspectiva do detetive John Marlott (Sean Bean) uma caçada em busca de respostas para eventos sobrenaturais e assustadores - ao que tudo indica, a responsável é Mary Shelley (Anna Maxwell Martin) e as ações dela sobre o doutor Victor Frankenstein e suas vítimas.

Tudo começa na cidade de Londres, em 1827, quando um corpo, aparentemente humano, é achado por Marlott - após uma bem sucedida ação para prender contrabandistas de ópio. O problema é que o defunto se trata de diferentes pedaços costurados, o que intriga o detetiva. O thriller que se segue nos episódios faz referência a uma série de elementos conhecidos da literatura londrina.

Remanescente das guerras napoleônicas e da Batalha de Waterloo, Marlott agora tem um mistério a desvendar na sua cidade. São forças demoníacas que estão reanimando corpos em Londres? Será ainda mais difícil encontrar respostas por causa do conservadorismo da classe médica e das forças políticas inglesas daquele tempo.

As Crônicas de Frankenstein foi criada pelo diretor e roteirista indicado ao Emmy Benjamin Ross (O Livro Secreto do Jovem Envenenador, Torte Bluma), que também dirigiu os seis episódios, e foi escrita por Barry Langford (Torte Bluma).