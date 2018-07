Fox Sports se muda para o Rio e perde Mauro Beting

Foto: Reprodução

A partir desta terça-feira, 1, Mauro Beting não é mais funcionário do canal esportivo Fox Sports. A emissora está de mudança para o Rio de Janeiro e o comentarista não quis sair de São Paulo. O comentarista estava na Fox Sports desde 2014 e seu contrato, que se encerra na segunda-feira, 31, não será renovado.

O anúncio de seu desligamento foi feito pelo Facebook de Mauro. "Mas o que não troco é o meu lar. A Fox queria que eu morasse no Rio. Longe da minha mulher, dos meus filhos, dos meus enteados e da minha mãe. Não posso. Nada contra o Rio que amo. Mas meu sorriso eu perderia. Junto com dinheiro e outros trabalhos em rádio, documentários, eventos e palestras. A Fox até topou me deixar em São Paulo. Mas seria muito mais complicada a nova logística. Para a casa e para mim. As escalas seguiriam limitadas. Eu estaria me dividindo mais que multiplicando meu trabalho em várias mídias", escreveu.

"Não tinha como ficar trabalhando e torcendo juntos por mais tempo. Só teremos ainda o prazer da amizade continuada. A torcida junto por uma casa que foi minha com enorme prazer e honra. E que foi plantada e semeada como um jardineiro do Ipiranga. Com muito amor. Casa que foi meu lar por três anos. E tanto quis que fosse mais. Só lamento a mudança de SP para Rio em 2016. Mudança de planos da casa que me fez mudar meus rumos e sonhos. Não tenho como mudar o meu lar. Nem o que sou", justificou Mauro.

Também no Facebook, o comentarista anunciou que volta ao Esporte Interativo.

