Fox renova 'Empire' sem planos de trazer Jussie Smollet de volta

O ator Jussie Smollett, de 'Empire', pode não retornar para a sexta temporada da série. Foto: Paul Beaty/AP Photo

O canal de televisão norte-americano Fox renovou o contrato da série Empire, confirmando uma sexta temporada do programa. Porém, a empresa disse que não há planos para trazer de volta o personagem interpretado pelo ator Jussie Smollett, que disse ter sido vítima de um crime de ódio em janeiro.

A polícia de Chicago acusou Smollett de inventar o ataque que teria sofrido, mas o ator manteve sua versão e os promotores retiraram as acusações contra ele.

Smollett interpretou o cantor e compositor gay Jamal Lyon na série, que fala sobre uma família envolvida com o negócio do hip-hop. A Fox deixou uma porta aberta para possivelmente trazer Smollett de volta ao estender uma opção sobre seu contrato.

"Por acordo mútuo, o estúdio negociou uma extensão à opção de ter Jussie Smollet na sexta temporada, mas neste momento não há planos para o personagem Jamal retornar a Empire", informou uma nota da 20th Century Fox TV e da Fox Entertainment.

Smollett, de 36 anos, que é negro e gay, causou uma confusão ao dizer à polícia no dia 29 de janeiro que dois supostos apoiadores do presidente Donald Trump o atacaram, colocaram uma corda em seu pescoço e jogaram água sanitária nele enquanto o agrediam verbalmente com termos racistas e homofóbicos em uma rua de Chicago.

Depois de semanas de investigação, a polícia de Chicago determinou que Smollett armou o ataque — alegando que ele havia contratado dois irmãos para fingirem a agressão — porque o ator estaria insatisfeito com seu salário na série Empire.

Ele foi acusado em fevereiro de encenar o incidente e apresentar um falso relatório policial, mas os promotores do Gabinete do Procurador do Condado de Cook retiraram todas as acusações contra Smollett em março.

Elenco pede volta de Jussie Smollett

Seis dos principais atores da série Empire divulgaram uma carta aberta em que pedem a volta do ator Jussie Smollett ao elenco após as reviravoltas na Justiça por conta de uma agressão sofrida pelo ator em janeiro de 2019.

Os colegas citam diversas boas ações feitas por Jussie Smollett, que é identificado como uma pessoa "amável": "Agora, mais do que nunca, devemos nos unir como uma família. Uma família está lá para nós nos bons e nos maus momentos".

"Nós entendemos que o programa é um negócio. E que o negócio interessa para nós, também. Estamos confiantes que os fãs darão as boas-vindas ao nosso Jamal de volta à família Empire de forma tão entusiasmada quanto nós daremos", afirmam.