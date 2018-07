Fox gasta US$ 50 milhões com casos de assédio de seus funcionários

Casey Affleck, vencedor do Oscar 2017 de melhor ator pelo filme 'Manchester à Beira-Mar', foi processado sob acusação de ter abusado sexualmente de Magdalena Gorka, que fazia parte da equipe de produção do documentário 'Joaquin Phoenix: I'm Still Here', dirigido por ele. Durante a gravação, toda a equipe ficou hospedada no apartamento do ator. Segundo Groka, no meio da noite ela acordou com Affleck deitado na cama junto com ela. Ele estava vestido apenas com roupas íntimas e uma camiseta. Além disso, ele estava com os braços em torno dela, acariciava suas costas, seu rosto estava muito próximo e seu hálito cheirava a álcool. Depois do ocorrido, Gorka decidiu que deixaria o projeto. Pouco tempo depois, ela voltou para a equipe pois a nova produtora Amanda White estaria no grupo. Mas o assédio continuou. Gorka teria sido maltratada e atacada verbalmente por Casey Affleck.

Foto: Angela Weiss/AFP