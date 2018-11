Fox divulga trailer de versão de 'Deadpool' para público mais jovem

Ryan Reynolds como Deadpool em cena com Fred Savage. Foto: Reprodução de 'Once Upon a Deadpool' (2018) / 20th Century Fox

A Fox divulgou o trailer oficial de uma 'nova versão' do filme Deadpool 2, que foi editado para poder ser assistido também por menores de idade nos cinemas dos Estados Unidos.

Once Upon a Deadpool é uma referência à expressão "Once upon a time", que em português significa "Era uma vez".

Os dois filmes Deadpool não podiam ser vistos por menores de 17 anos desacompanhados de um responsável maior de idade nos cinemas do país, por conta, por exemplo, da linguagem mais pesada em algumas cenas.

A Fox não divulgou maiores detalhes sobre quantas mudanças serão feitas e nem quais serão elas, mas espera-se que hajam algumas cenas inéditas no filme - incluindo algumas que contam com o protagonista da série Anos Incríveis, Fred Savage.

Em entrevista ao Deadline, Ryan Reynolds falou sobre o projeto: "A Fox tem pedido por um PG-13 [classificação indicativa de que o filme pode ter conteúdo impróprio para menores de 13 anos] basicamente desde o início, em 2006. Eu disse não desde 2006. Agora, desta vez, eu disse sim com duas condições."

"Primeiro, uma parte dos rendimentos tem que ir para a caridade. Segundo, eu queria sequestrar Fred Savage. A segunda condição rendeu algumas explicações...", brincou.

No trailer, que não conta com palavrões, Fred aparece em um quarto inspirado no filme A Princesa Prometida, em que atuou quando criança, e contracena com Reynolds vestido como Deadpool.

A produção será lançada nos Estados Unidos em 12 de dezembro, e deve ficar em exibição até o dia 24, véspera de Natal. Parte da venda será revertida para uma fundação de apoio a pacientes com câncer.

Confira o trailer de Once Upon a Deadpool abaixo:

Confira também uma cena do filme A Princesa Prometida, usada como referência: