Fotógrafo flagra Rafael Cardoso e Grazi Massafera em cena de sexo

Rafael Cardoso e Grazi Massafera fazem parte do elenco de 'O Outro Lado do Paraíso' Foto: Daniela Ramiro/Estadão | Luciana Prezia/Estadão

A nova novela da Globo, O Outro Lado do Paraíso, deve ter cenas quentes entre os personagens de Rafael Cardoso e Grazi Massafera. Em sua conta no Instagram, o fotógrafo Marcelo Belarmino disse ter flagrado os atores gravando completamente nus no Morro do Limpão, no Tocantins.

Nas imagens publicadas por Belarmino, os dois aparecem na parte traseira de uma picape.

“Minha sorte de paparazzi! Artistas da Globo em cenas de sexo no Morro do Limpão em Palmas, TO, para a próxima novela das nove”, escreveu o fotógrafo na legenda.

Questionado por alguns seguidores, o fotógrafo confirmou que os dois estavam nus e que, depois das cenas, receberam roupões da produção.

Escrita por Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso será a substituta de A Força do Querer na faixa das 21h e tem estreia prevista para outubro.

Confira mais imagens divulgadas: