'For Life': Conheça a história real que inspirou a série disponível na Netflix

'For Life' conta a história de Aaron Wallace, interpretado por Nicholas Pinnock e inspirado em Isaac Wright Jr. Foto: Netflix

A segunda temporada de For Life chegou à Netflix no dia 31 de março e já está entre os dez títulos mais assistidos no Brasil, assim como ocorreu com a primeira temporada. A série é baseada em fatos reais e conta a história de Aaron Wallace, dono de uma boate preso injustamente por tráfico de drogas.

Inspirada na vida de Isaac Wright Jr., que na verdade era produtor musical, o seriado remonta a história de superação de Isaac, que se tornou assistente jurídico dentro da cadeira. Durante os mais de sete anos que ficou preso, ele ajudou outros 20 colegas a lutar contra as injustiças do sistema penitenciário norte-americano.

Condenado à prisão perpétua em 1991, Isaac foi considerado um dos chefes do tráfico do estado de Nova Jersey, mas conseguiu se livrar de todas as acusações ao provar que o detetive e o promotor do caso haviam forjado evidências.

Após ser libertado, em 1998, ele resolveu seguir carreira como advogado. Porém, apenas em 2017 obteve a licença para exercer a profissão, devido a uma longa investigação da Ordem dos Advogados de Nova Jersey.

Na série, no entanto, o protagonista interpretado por Nicholas Pinnock se forma dentro da cadeia. For Life foi produzida pelo rapper 50 Cent e é uma produção original da emissora norte-americana ABC — que não renovou a trama para a 3ª temporada.

Além da Netflix, os episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming Amazon Prime e GloboPlay.

Confira o trailer: