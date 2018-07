Fonoaudiólogo critica dicção de Tatá Werneck no 'Lady Night'

Tatá Werneck entrevistou o fonoaudiólogo Simon Wajntraub, que criticou a dicção da apresentadora Foto: Fabio Motta/Estadão

Na última quarta, 26, Tatá Werneck recebeu o fonoaudiólogo Simon Wajntraub no quadro 'Entrevista com Especialista' em seu talk-show 'Lady Night', no Multishow.

Tatá costuma fazer perguntas hilárias aos entrevistados, e com esse especialista não foi diferente. Em uma delas, a apresentadora questionou: "Uma pessoa que fala muito rápido pode morrer engasgada com a própria saliva? Corro risco de vida?" Tatá já sofreu críticas a respeito de sua dicção, mas sempre faz piadas em relação a isso.

O convidado respondeu: "Uma pessoa que fala rápido que nem você pode aprender a falar pausadamente mudando o tom da voz, a frequência da voz. É uma coisa que você pode fazer." Logo depois, Wajntraub indicou alguns exercícios para a apresentadora, que arrancou gargalhadas da plateia.

A entrevista teve mais momentos engraçados, como quando Tatá perguntou sobre a voz de Anderson Silva. "Anderson Silva engoliu uma espinha de peixe ou ele tem a mesma voz da Ana Maria Braga por causa da genética?"

Confira o quadro no vídeo abaixo: