'Foi um mico', relembra Jackeline Petkovic sobre novela da Record

Jackeline Petkovic Foto: Instagram / @jackypetkovic

O comentário foi feito em uma postagem no perfil da colunista Patrícia Kogut, que dava "nota zero" às "mutilações" que a Globo tem feito na reexibição da novela Celebridade.

"Sempre fizeram isso... Os números do Ibope são mais importantes, tudo se resume a estar dando retorno financeiro! Não é só a Globo, como todas as emissoras de televisão, SBT, Record, etc...", escreveu Jackeline.

Em seguida, relembrou seus tempos de atriz: "Quem se lembra da novela Metamorphoses, que passou na Record? Não teve um fim! Foi um mico, tanto que muitos atores e atrizes nem colocam em seus portifólios que fizeram parte do elenco dessa novela!"

Confira o comentário abaixo: