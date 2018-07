Foi tudo um sonho? Nova teoria sobre 'Friends' toma conta das redes sociais

Apartamento onde vivem Monica Geller, Rachel Green e, eventualmente, Phoebe Buffay e Chandler Bing Foto: Cartaz de dvulgação de 'Friends'/NBC

A série Friends acabou há 13 anos, mas é seguro dizer que muita gente ainda não superou o fim.

Em meio a rumores constantes de um revival, surgem diversas outras formas de manter a história viva hoje em dia.

Uma das mais recentes foi protagonizada por um usuário do Twitter. De acordo com a teoria de um dos fãs, toda a história não passa de um sonho de Rachel.

Calma, vamos entender essa história do começo. Ted Fox postou uma foto da capa do box de DVDs da quarta temporada e questionou: "Por que Rachel é a única de olhos abertos? Preciso de teorias"

Muita gente se arriscou nos comentários, mas o post que mais chamou atenção foi o do usuário Phil Dunne. Ele teoriza: "Rachel Green teve um sonho na véspera do dia do seu casamento, ela não queria se casar com Barry, então teve um sonho bastante ansioso. Ela criou uma fantasia na cabeça e os outros quatro personagens como uma forma de escapar da vida mimada e aprisionante que teria no futuro. E também do trauma de se casar no dia seguinte. Essa capa mostra ela parcialmente acordando desse sonho às 5h da manhã no dia de seu casamento. Toda a série foi um sonho ansioso."

Here is what I believe Friends is really about. pic.twitter.com/hziUHAKVVX — Phil Dunne (@lovetherobot) 7 de julho de 2017

E aí, o que você acha?

