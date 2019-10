‘Foi dada a largada!’, declara Sandra Annenberg em estreia no ‘Globo Repórter’

As jornalistas Gloria Maria e Sandra Annenberg. Foto: Instagram/@sandra.annenberg.real

Sandra Annenberg, que esteve no comando do Jornal Hoje por 16 anos, comemorou a estreia no comando do Globo Repórter nesta sexta-feira, 4.

Ela e Evaristo Costa, que foi recentemente contratado pela CNN, apresentaram juntos também por muito tempo. O Jornal Hoje está sendo comandado agora por Maju Coutinho.

No perfil oficial de Sandra Annenberg no Instagram, foi publicada uma série de fotos sobre a novidade.

“Fiquei feliz com a estreia no Globo Repórter. Foi dada a largada!”, escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado da jornalista Gloria Maria.

Antes de Sandra Annenberg, o programa era apresentado por Sérgio Chapelin, que foi âncora do Jornal Nacional por muitos anos ao lado de Cid Moreira. Chapelin decidiu se aposentar depois de 46 anos na emissora.

O Globo Repórter desta sexta-feira, 4, falou sobre as curiosidades de Nova York, nos Estados Unidos.

“É um prazer estar ao seu lado, Gloria Maria! E a nossa viagem fascinante (com a Liberdade nos iluminando) é por Nova York com a grife de Jorge Pontual”, afirmou Sandra nas redes sociais.

No Twitter, os espectadores comemoraram a dupla Gloria e Sandra. “Estreia das maravilhosas Gloria Maria e Sandra Annenberg no Globo Repórter. Totalmente lendárias”, escreveu um internauta.

