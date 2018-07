Fofura de Lucas Hernandes no 'The Voice Kids' conquista telespectadores

Foto: Reprodução/Rede Globo

O participante do The Voice Kids Lucas Hernandes, de 9 anos, fez o 'fofurômetro' explodir pela primeira vez no segundo episódio da nova temporada do programa.

Ao cantar Escândalo de Amor, da dupla Edson e Hudson, o público usou loucamente o aplicativo do programa para colocar nas alturas o nível de fofura do garoto. Além de cantar, o pequeno também interpretou o papel de sertanejo e arrancou risadas da plateia ao fazer o famoso passinho de segurar a aba do chapéu.

Lucas nasceu no Rio Grande do Sul e foi carinhosamente apelidado de "miniatura de José Rico", da dupla com Milionário.

Veja o vídeo da apresentação, compartilhado no YouTube:

No Twitter, o garoto também foi bastante elogiado:

Lucas Hernandes, quero guardar num potinho! Que menininho lindo e talentoso! Já sou fã! #TheVoiceKidsBr — Milla Borges (@millaborges) 15 de janeiro de 2017