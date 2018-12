‘Fofocalizando’ fala da vida íntima de Rebeca Abravanel, filha do dono do SBT

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e o jogador Alexandre Pato. Foto: Reprodução/SBT/Instagram/@pato

Nesta terça-feira, 11, o programa Fofocalizando, apresentado por Lívia Andrade, Décio Piccinini, Mamma Bruscheta, Leão Lobo, Léo Dias e Gabriel Cartolano, quebrou um tabu: falou sobre a vida íntima de uma das filhas de Silvio Santos, dono do SBT.

Com autorização da emissora, Léo Dias mencionou que Rebeca Abravanel estaria saindo com o jogador de futebol Alexandre Pato, ex-marido da atriz Stephany Brito. Os dois teriam sido flagrados no Parque do Povo, em São Paulo, e, depois, em uma sessão de cinema.

A notícia também foi publicada por outros programas de televisão, como o TV Fama, mas o fato de ser veiculada no próprio SBT chama atenção.

Em novembro, durante a edição do Teleton, Patrícia Abravanel, irmã de Rebeca, tentou dar uma de ‘cupida’ e sugeriu que o ator Henri Castelli saísse com ela. Alguns dias depois, durante entrevista no YouTube, Henri Castelli chamou Rebeca para sair.