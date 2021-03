'Fiz alianças que me desorganizaram', reconhece Lumena em entrevista para Ana Maria Braga

Lumena toma café da manhã com Ana Maria Braga após eliminação do 'BBB 21' Foto: Instagram/@bbb/@anamaria16

Ana Maria Braga recebe, nesta quarta-feira, 3, Lumena, a quinta eliminada no Big Brother Brasil 21. A baiana recebeu 61,31% dos votos do público. Na berlinda também estavam Projota, que teve 37,07%, e Arthur, com 1,62%.

No programa, Lumena disse que estava animada para o café da manhã: "To me sentindo muito acolhida, docinho, bolinhos, salgadinhos...um café para acordar para a vida depois dessa experiência", afirmou.

A apresentadora do Mais Você começou o programa mostrando aos expectadores uma gravação com a participação de Lumena em que ela declarou que estava entrando no programa para dançar e se divertir. "Quando Tiago (Leifert) faz uma analogia com a dança, ele é certeiro. A dança é o mais importante instrumento de comunicação que tenho desde pequena. E fui pra fazer isso. Mas no programa fiz danças estranhas que nem fazem parte mais do meu momento da vida, mas o Tiago fez analogias importantes que fazem parte da minha jornada de vida", refletiu.

Ana Maria perguntou a que Lumena atribui a saída dela do programa: "Acho que me perdi realmente do meu propósito inicial de escolhas lá dentro. A gente se apega àquilo que dá sentido. Lá fiz alianças com pessoas que, em um dado momento me organizavam, mas em outros me desorganizava", afirmou.

Lumena reconhece que as amizades que fez na casa a atrapalharam no jogo. A baiana se tornou a melhor amiga da rapper Karol Conká na competição. "É importantíssimo ter foco na missão. E me perdi 'malandramente no corre'. Me perdi na competição", analisou.

Ana Maria Braga também falou sobre racismo no País. "O brasileiro, no geral, é muito mal informado sobre racismo. E eu estou aprendendo todo dia. Às vezes, a gente erra no modo de tratar o tema", declarou para Lumena.

Nesta terça-feira, 2, a apresentadora pediu desculpas por citar o 'racismo reverso', termo inadequado. Para explicar ao público melhor sobre o assunto, o Mais Você entrevitou Luana Génot, criadora do Instituto Identidades do Brasil.

O programa também exibiu trechos em que Lumena cita o termo branquitude no reality. "O BBB é um micro laboratório social. A gente vai com tudo o que a nossa história de vida reverbera. Obrigada por esse espaço. A minha jornada com a Carla (Diaz), foi algo que não consegui lidar dentro da casa. A gente analisa a sociedade, os processos de desigualdade e opressão por categorias. Não consigo me isentar de falar sobre isso. Eu como uma menina negra, socializada em um país que nunca assumiu processos de adoecimento de depressão, a gente parte da autoimagem que a gente não tem. Cresci com pouquíssimas referências negras no entretenimento, que é algo que eu amo. E eu não me via. E hoje entendo que esse é um lugar que aciona um debate brasileiro", analisa.

Lumena ressalta que Carla é o que representa a referência de branquitude no entretenimento. A baiana e a atriz tiveram diversas desavenças no BBB 21. "Em um dado momento, me vi, infelizmente, tendo que analisar a jornada dela a partir dessa perspectiva. Não julgando ela (sic) como uma mulher que reproduz racismo, mas como ser forjada na sociedade (...) alguns comportamentos que eu tenho é fruto do relacionamento que eu tenho com a sociedade".

A baiana cita que conseguiu realizar conexões sinceras com Viih Tube, Sarah e até mesmo Juliette, colega em que apontou o dedo em algum momento do jogo em que discutiram. Essa cena, inclusive, gerou diversos memes.

Lumena trazendo à tona um tema importante no #MaisVocê: a luta contra o racismo. pic.twitter.com/yiItwQlxvQ — Globo em (@RedeGlobo) March 3, 2021

Amizade de Lumena e Karol Conká

No Mais Você, Ana Maria Braga apresentou trechos do programa em que Lumena defende a rapper Karol Conká. "Lá tive que lidar com o sentimento de competir com artistas que admirava aqui fora e Karol foi uma dessas. 'Uau, vou dividir esse espaço com ela', pensei. E lidar com esse cálculo foi complexo para mim, no sentido de criticar quando eu deveria, não 'passar a mão na cabeça' ou 'passar pano' pra ela quando errava. Tem erros que descobri ontem. Obviamente pela gravidade da situação, esse movimento precisei reconheci". disse a baiana.

Lumena contou que teve uma aliança afetiva com Karol dentro da casa e que isso foi uma questão de sobrevivência. "Lá, estamos sendo privados de muito afeto de família e amigos", justifica.

A relação com Lucas Penteado

Lumena também assistiu, pela primeira vez, trechos em que se mostrou bastante intolerante com Lucas Penteado. "A minha jornada com o Lu (Lucas) é um processo de várias jornadas. Nós éramos os únicos candomblecistas (adeptos do candomblé) do reality. As festas, associadas à bebidas, reverberavam nossos comportamentos e, no dele, de forma específica. Quando via ele acionar um modo muito estranho comigo, fui tentando me defender", declarou.

Ela explicou que, em nenhum momento, queria tirar Lucas do BBB 21. Inclusive, a baiana lembra que defendeu Lucas no início do programa. "Gil me alertou sobre isso. E percebi que estava me anulando por causa dele", afirmou.

Lumena declarou que, ao se doar tanto para defender Lucas no começo, percebeu que estava, novamente, se anulando por causa de um homem. "Quando me vi me alunando em prol da jornada dele, de um homem, aí liguei meu modo 'dedo na cara dele'. Eu precisava me defender desse sentimento de anulação", conclui.