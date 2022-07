Finn Wolfhard, de 'Stranger Things', será diretor de comédia de terror

Finn Wolfhard será roteirista e diretor de filme 'Hell of a Summer'. Foto: Monica Almeida/Reuters

O ator Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler na série Stranger Things, vai escrever e digirir a comédia de terror Hell of a Summer ao lado de Billy Bryk. As informações foram divulgadas pela revista The Hollywood Reporter.

"Estou muito animado por codirigir meu primeiro longa-metragem. Eu tenho a chance de trabalhar com um elenco e equipe incríveis, e trabalhar com uma empresa como 30West e Aggregate é um verdadeiro sonho", disse Wolfhard.

Os detalhes sobre a trama ainda não foram revelados. O ator Fred Hechinger integrará o elenco da produção que começará a ser filmada no final deste mês em Ontario, no Canadá. Jason Bateman é um dos produtores da obra.

Não é a primeira vez de Finn na direção de um filme. Em 2020, o artista comandou o curta-metragem Night Shifts, disponível em seu canal do YouTube. Assista: