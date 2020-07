Final do 'Mestre do Sabor' será exibida ao vivo nesta quinta

O 'Mestre do Sabor', novo reality show culinário da Globo, que se assemelha a uma 'mistura' entre o 'MasterChef' e ao 'The Voice', estreou em 10 de outubro de 2019. Comandado pelo chef Claude Troisgrois e seu 'fiel escudeiro' Batista, o programa conta com os chefs José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão como jurados. Clique aqui para saber como o programa vai funcionar. Confira a seguir os participantes que foram confirmados no 'Mestre do Sabor' até agora.







Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação