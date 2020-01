Final de 'Modern Family' vai ao ar em abril sem previsão de spin-off

Elenco de 'Modern Family', série de TV da ABC que chega ao fim, em 2020, após 11 temporadas. Foto: Jill Greenberg/ABC via AP

O episódio final da série Modern Family vai ao ar depois de 11 temporadas no dia 8 de abril e não há previsão de spin-offs da obra.

O programa estrelado por Ed O'Neill foi um sucesso imediato e detém o recorde de cinco prêmios Emmy consecutivos como a melhor comédia da televisão.

Os criadores Steve Levitan e Christopher Lloyd sabiam desde o início que a série incluiria um casal gay que adota um bebê.

"Quando a encerramos, lembro de dizer a Chris: 'Bem, lá vai a América Central'", disse Levitan, cuja preocupação se mostrou infundada. "Eles [os personagens Cam and Mitch] foram abraçados porque aqui estava esse casal, a primeira prioridade era o bebê, criá-lo e fazer da maneira certa, e as pessoas diziam que era difícil argumentar contra isso."

Eric Stonestreet, que interpreta Cameron Tucker, acrescentou: "Conseguimos cometer os mesmos erros de criar um filho que todas as pessoas cometem".

Antes do episódio final, a ABC apresentará uma homenagem com curadoria de fãs no dia 11 de março. O canal começará a noite no horário nobre com o primeiro episódio da série, seguido pelos episódios favoritos nos quais os fãs votarão no próximo mês.

Em breve, o elenco estará deixando para trás a segurança fornecida por estar em uma produção tão duradoura. "Eu trabalhava há quase 20 anos quando tive a sorte com Modern Family", disse a atriz colombiana Sofia Vergara. "Talvez eu nunca consiga um emprego novamente, mas agora tenho o dinheiro e posso sentar em minha casa."