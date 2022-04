Final do 'BBB 22' tem festival de música e muitas lembranças

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André na final do 'BBB 22'. Foto: TV Globo

Pela primeira vez, o Big Brother Brasil teve uma final composta só por homens. O programa teve clima de nostalgia e, como de costume, relembrou momentos marcantes da edição.

Para começar, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André viram vídeos que eles gravaram antes de entrar no reality show com as expectativas que eles tinham para a experiência.

O momento de "túnel do tempo" foi marcado por muita emoção por parte dos brothers, que conseguiram analisar se conseguiram cumprir tudo aquilo que esperavam.

Em seguida, eles foram para o gramado da casa para encontrar com Tadeu Schmidt. E o apresentador quebrou o protocolo e abraçou os meninos.

Eles também puderam acompanhar VTs da edição e o famoso quadro O Brasil Está Vendo. Os humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa fizeram um show de comédia de dentro da casa.

Festival de música

Naiara Azevedo fez a primeira apresentação da noite. Ela cantou a música Triscou Já Foi, que foi lançada enquanto ela ainda estava no BBB.

Maria também voltou ao programa e fez um dueto com Paulo Ricardo - os dois cantaram Olhar 43, do próprio cantor. O rapper Xamã entrou na casa e apresentou o hit Malvadão 2.

Léo Santana levantou os brothers com o pagodão baiano Deboche e voltou em outro momento com Contatinho. Linn da Quebrada cantou a música Idiota, de Jão, ao lado do cantor, que voltou depois sozinho para performar Vou Morrer Sozinho.

E a dupla sertaneja Matheus & Kauan apresentou Te Assumi Pro Brasil e, depois, O Nosso Santo Bateu com Naiara.