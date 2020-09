'Fina Estampa': veja o que acontece no último capítulo da novela

Quem é o amante de Crô em 'Fina Estampa'? Foto: Reprodução do último capítulo de 'Fina Estampa' (2012) / Globo

O último capítulo da reprise de Fina Estampa será exibido nesta sexta-feira, 18, com o final de personagens como Teresa Cristina (Christiane Torloni) e Griselda (Lília Cabral), além do desfecho do mistério sobre quem é o amante de Crô (Marcelo Serrado) com tatuagem de escorpião no pé.

Definida pela Globo como uma "edição especial" por conta da adaptação de algumas cenas para ocupar o horário de novela das 9 deixado por Amor de Mãe, o episódio final de Fina Estampa deve ser muito semelhante ao exibido originalmente em 23 de março de 2012.

Relembre a seguir o resumo com os principais momentos do que aconteceu no último capítulo de Fina Estampa.

Quem é o amante de Crô em Fina Estampa?

Apesar de todo o mistério, Aguinaldo Silva não revelou o mistério sobre quem era o dono do pé com tatuagem de escorpião que se envolvia com Crô. O personagem, porém, interage uma última vez com a pessoa.

"Todos querem saber de quem é esse pezinho. Mas eu não vou dizer. Lembra da caixa de Perpétua, da novela Tieta? Todos queriam saber o que tinha dentro dela. Mas no final, ninguém descobriu. Assim como ninguém vai descobrir de quem é esse pezinho", diz.

Em outubro de 2012, meses após o último capítulo de Fina Estampa, Aguinaldo Silva falou sobre quem seria o escolhido para o papel, e explicou o motivo que o fez mudar de ideia. A declaração foi dada durante o Encontro com Fátima Bernardes.

VEJA TAMBÉM: O Sétimo Guardião relembre as polêmicas da novela de Aguinaldo Silva

"No início, seria o dono da rede de vôlei (Carlos Machado), mas ele se tornou um vilão e não ficaria bem o Crô ser amante de um vilão. O público queria que fosse o Baltazar, mas ele era casado com a personagem da Dira Paes", afirmou.

Na sequência, prosseguiu: "Eu achava que seria uma coisa meio absurda existir aquela paixão entre marido e mulher e, ao mesmo tempo, ele ter um caso com o Crô. Não faz o menor sentido. Como eu não podia revelar o homem da rede de vôlei por causa da maldade, eu achei melhor não dizer quem era o amante do Crô".

Aguinaldo Silva também lamentou as críticas: "Essa minha escolha teve uma repercussão péssima, o público não gostou. Fiquei dias sem sair de casa porque as pessoas me cobravam nas ruas".

O que acontece no último capítulo de Fina Estampa

Teresa Cristina pede que Griselda implore por sua vida. Os filhos da mecânica descobrem que a mãe foi sequestrada e Patrícia (Adriana Birolli) fica sabendo que sua mãe está envolvida.

A vilã arremessa um secador na banheira em que Ferdinand (Carlos Machado) está. Ele morre eletrocutado na água. Ela volta ao local em que está Griselda para dar início a um incêndio e empunhar uma arma contra a rival.

Neste momento, Antenor (Caio Castro) e Patrícia chegam ao local. Após certa confusão, Patrícia aponta a arma para a mãe, que ironiza: "quero ver se vai ter coragem de matar a mamãezinha! Acaba com isso de uma vez por todas!"

Patrícia não consegue atirar e Teresa Cristina foge em seu carro, mas Antenor consegue desamarrar Griselda e sair do local antes de uma explosão. No dia seguinte, policiais vão atrás do carro de Teresa Cristina, mas acabam capotando na perseguição.

Teresa Cristina (Christiane Torloni) em 'Fina Estampa' Foto: Reprodução do último capítulo de 'Fina Estampa' (2012) / Globo

A vilã consegue fugir e sai para viajar no barco de Pereirinha (José Mayer) enquanto uma grande tempestade se aproxima. A embarcação não aguenta, começa a afundar, com invasão de água.

Passam seis dias e as autoridades não conseguem encontrar a dupla, mesmo com as buscas. O testamento de Teresa Cristina é lido por um advogado. Ela deixa 50% de seus bens para ser divididos entre os filhos, Patrícia e Renê (David Lucas) e 50% de sua fortuna, além de sua casa, para seu fiel escudeiro Crô.

Griselda faz um emocionante discurso na formatura do filho, que conta com a presença de diversos personagens de Fina Estampa.

Um carro com vidros escuros para diante de Griselda. O vidro do banco traseiro se abre e surge Teresa Cristina, que tira seus óculos e gargalha. Espantada, a personagem de Lília Cabral saca uma chave inglesa de sua bolsa e chacoalha em direção ao carro, que se afasta.

Lília Cabral (Griselda) em 'Fina Estampa' Foto: Reprodução do último capítulo de 'Fina Estampa' (2012) / Globo

Outros finais dos personagens de Fina Estampa

Nos núcleos secundários de Fina Estampa, Esther (Julia Lemmertz) consegue a guarda legal de Vitória no tribunal. Beatriz (Monique Alfradique) chora com a decisão.

Letícia (Tânia Khalil) e Juan (Carlos Casagrande) se casam e passam a noite de núpcias em um hotel, onde assistam à luta de Wallace Mu (Dudu Azevedo), que vence e ganha o cinturão de MMA. Ao agradecer o título, homenageia Dagmar (Cris Vianna), citando que ela "conquistou seu coração".