Confira filmes e séries para assistir no Dia do Meio Ambiente

Neste domingo, 5, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data, que foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem como objetivo conscientizar a população sobre os problemas ambientais e a necessidade de preservação dos recursos naturais.

O audiovisual é uma das ferramentas que podem ajudar na transmissão dessa mensagem de forma clara. Por isso, separamos uma lista com sete filmes e séries que abordam a temática.

As indicações vão desde produções documentais com registros em diferentes lugares do mundo até animações que trazem o assunto de forma leve para ver com as crianças. Confira:

'Seremos História?'

Apresentado por Leonardo DiCaprio, o documentário busca refletir sobre as mudanças climáticas - bem como as suas consequências para o mundo - e o que tem sido feito para amenizar a situação.

Onde assistir: Disney+

'Nosso Planeta'

A série documental passa por mais de 50 países, mostrando os mais variados lugares do planeta, desde selvas remotas a oceanos profundos. O objetivo é reforçar as conexões que o ser humano compartilha com a natureza.

Onde assistir: Netflix

Wall·E

A animação mostra a Terra entulhada de lixo e poluição e, por conta disso, a humanidade precisou deixar o planeta. Wall·E é um robô que foi construído para compactar resíduos e vivia solitário fazendo o seu trabalho até encontrar uma robô chamada Eva, por quem se apaixona.

Onde assistir: Disney+

'O Preço da Verdade'

Baseado em uma história real, o filme mostra um advogado, interpretado por Mark Ruffalo, que descobre que uma crescente de mortes inexplicáveis está ligada a uma das maiores empresas do mundo. Enquanto tenta expor a verdade, acaba colocando em risco a sua vida e de todos a sua volta.

Onde assistir: Prime Video

'Greta Thunberg: O Futuro é Hoje'

O documentário mostra como as ações da adolescente sueca Greta Thunberg inspiraram um movimento mundial de conscientização e luta contra as mudanças climáticas.

Onde assistir: Disney+

'Em Busca dos Corais'

O filme traz mergulhadores, cientistas e fotógrafos do mundo inteiro juntos para documentar o desaparecimento dos recifes de coral.

Onde assistir: Netflix

'Happy Feet'

O filme traz a história de jovem pinguim-imperador que precisa cantar para atrair uma companheira, mas tem uma voz horrível. Com isso, ele tenta mostrar que sua habilidade é outra: o sapateado.

Onde assistir: HBO Max