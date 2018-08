Filme 'Top Gun: Maverick' é adiado e vai estrear apenas em 2020

'Top Gun', filme de 1986, vai ganhar sequência em 2020. Foto: Paramount Pictures

A Paramount Pictures anunciou na última quarta-feira, 29, que Top Gun: Maverick, que estava previsto para julho de 2019, vai estrear apenas no dia 26 de junho de 2020. O motivo do adiamento é ter mais tempo para dar aulas de voo para os atores que vão pilotar os aviões. As informações são do Hollywood Reporter.

A sequência do filme de 1986 continuará a ser protagonizada por Tom Cruise e Miles Teller, e terá direção de Joseph Kosinski. No elenco, também estão nomes como Ed Harris, Jon Hamm e Lewis Pullman.

Em Top Gun: Maverick, o piloto Maverick, interpretado por Cruise, vai ser instrutor de uma nove geração de pilotos de avião, incluindo o filho de seu amigo Goose, que morreu no primeiro filme.