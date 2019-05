Filme 'Tolkien' foca em juventude de autor de 'O Senhor dos Anéis'

Ator Nicolas Hoult durante cerimônia do Globo de Ouro, em janeiro de 2019. Foto: Mike Blake/Reuters

O mundo fantástico de hobbits, elfos e orcs criado por J. R. R. Tolkien conquistou fãs ao redor do mundo desde a publicação de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Agora, o próprio autor britânico é assunto de um filme que foca em sua juventude e nas inspirações para seus trabalhos.

O ator Nicolas Hoult, de X-Men e A Favorita, interpreta o personagem central do filme Tolkien, que acompanha o escritor como órfão, suas amizades durante a escola em Birmingham, os estudos na Universidade de Oxford e a participação na linha de frente da Batalha do Somme durante a Primeira Guerra Mundial.

"Queríamos honrá-lo e contar nossa história, que pensamos ser fascinante, sobre seus anos de formação para todos, eu sinto que como fã (...) ficaria intrigado com isso", disse Hoult.

A atriz Lilly Collins, de Espelho, Espelho Meu, interpreta Edith Bratt, quem Tolkien conhece quando se muda para um alojamento e posteriormente seria sua mulher e inspiração para a elfa Lúthien no mundo fictício da Terra Média. Tolkien morreu dois anos depois de Edith, em 1973, aos 81 anos.

"Nós mostramos ela dançando na floresta, sua audácia e seu amor por contar histórias e o modo como ela apenas o inspiraria a continuar criando histórias", disse Lilly.

Assista ao trailer de Tolkien, com apresentação inicial de Nicolas Hoult e Lilly Collins:

Tolkien, que foi professor de inglês arcaico em Oxford, publicou O Hobbit em 1937. O Senhor dos Anéis foi dividido em três partes entre 1954 e 1955 e vendeu mais de 150 milhões de cópias em todo o mundo. As adaptações da obra e da trilogia O Hobbit para o cinema arrecadaram mais de US$ 5,8 bilhões de bilheteria global.

A família e o espólio de Tolkien se distanciaram do filme, afirmando em um comunicado, na semana passada, que "não aprovaram, autorizaram ou participaram do processo de produção do filme. Eles não endossam [o longa] ou seu conteúdo de nenhuma forma".

O Studio Fox Searchlight Pictures informou que estava "orgulhoso" da cinebiografia e que "a equipe de produção tem o máximo respeito e admiração pelo Sr. Tolkien e por sua contribuição fenomenal para a literatura". O diretor Dome Karukoski disse que espera que a família de Tolkien assista ao filme.

"Eu, na verdade, me ofereci (...) para assistir com eles para que pudessem ver como é feito com respeito, [com a] admiração de um fã", disse ele. Tolkien começa a ser lançado nos cinemas a partir de 3 de maio.