Filme sobre Voldemort ganha autorização da Warner, afirmam diretores

Vilão de 'Harry Potter' vai ganhar filme sobre sua história Foto: Reprodução de cena do trailer de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2' / WarnerBros Pictures

Voldemort - Origins of the Heir, um spin-off produzido por fãs da saga Harry Potter, deve realmente sair do papel. Segundo os diretores do filme, a Warner Bros autorizou a produção do longa-metragem.

"Tudo que posso dizer é que tivemos uma reunião com a Warner e eles nos liberaram para fazer o filme. Sem fins lucrativos, obviamente”, revelou o diretor Gianmaria Pezzato, em entrevista ao site Polygon.

O enredo principal é a história do vilão da saga escrita por J.K. Rowling. “Nossa ideia é mostrar como Tom Riddle se tornou Voldemort”, comentou Pezzato.

A expectativa é de que Voldemort - Origins of the Heir esteja disponível no YouTube até o fim de 2017.

Confira o primeiro trailer, divulgado no último domingo, 28: