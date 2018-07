Filme sobre Suzane von Richthofen tem produção anunciada; confira

Caso de Suzane von Richthofen ganhará versão cinematográfica. Foto: Robson Fernandjes / Estadão

Um filme sobre a história do caso Suzane Von Richthofen, jovem que assassinou os próprios pais em 2002, com o auxílio de seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e seu irmão, Christian Cravinhos, teve produção anunciada e conta com estreia prevista para o primeiro semestre de 2019.

A Menina que Matou Os Pais, como deve se chamar, terá Maurício Eça, conhecido por ter dirigido os dois filmes que a novela infantil Carrossel ganhou no Brasil, como diretor.

Ele justifica a escolha do tema: "O filme que iremos contar é um thriller psicológico de suspense, onde discutiremos os motivos que levaram ao fato, entrando em detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso."

"O filme traz um tema que muita gente conhece e tem ideias pré-concebidas, mas as pessoas não sabem o mais importante, que é o motivo que levou a filha e seu namorado a matarem seus pais", complementa Maurício, que ainda afirma que a produção busca "entender a mente de cada um dos dois assassinos".

Em 2002, Suzane von Richthofen e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos assassinaram o casal Manfred e Marísia, pais de Suzane, que foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pela Justiça.

Além da direção de Maurício Eça, o filme terá roteiro assinado pela criminóloga Ilana Casoy e o escritor Raphael Montes. A produção será feita pela Santa Rita Filmes e Galeria Distribuidora.

