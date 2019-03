Filme sobre Hebe Camargo ganha seu 1º trailer oficial; assista

Andréa Beltrão como Hebe Camargo em 'Hebe - A Estrela do Brasil' Foto: Reprodução de 'Hebe - A Estrela do Brasil' (2019) / Warner Bros. Pictures

O filme Hebe - A Estrela do Brasil teve seu primeiro trailer divulgado nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher e também data em que Hebe Camargo, morta em 2012, faria seu aniversário de 90 anos.

O longa, que retratará a vida da apresentadora, tem estreia prevista para 15 de agosto de 2019.

Além de Andréa Beltrão no papel de Hebe Camargo, o filme ainda traz no elenco nomes como Marco Ricca, Danton Mello e Gabriel Braga Nunes, além do roteiro de Carolina Kotscho e direção de Maurício Farias.

