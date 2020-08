Filme nigeriano de amor lésbico vai ser lançado online para evitar censura

Pamela Adie fala sobre o filme nigeriano "Ife", em 'Lagos' Foto: REUTERS/Seun Sanni

Duas jovens aparecem na tela, reclinadas em uma cama, falando sobre a esperança de ter filhos. Elas são protagonistas de um novo filme nigeriano chamado Ife, que retrata sua história de amor. O assunto é polêmico na Nigéria, onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são teoricamente puníveis com até 14 anos de prisão.

A produtora Pamela Adie disse que Ife - que significa amor na língua iorubá amplamente falada no sudoeste da Nigéria - será lançado online para evitar qualquer possível movimento dos censores para baní-lo. “Eu realmente sinto que a comissão de censura está empenhada em impedir que esse tipo de história chegue às telonas e isso está sufocando a criatividade”, afirmou Adie, que se recusou a fornecer uma data de lançamento.

O conselho nacional de censores de cinema e vídeo (NFVCB, na sigla em inglês) não respondeu aos pedidos de comentários. Um trailer lançado online em julho mostra as mulheres discutindo seu amor, e uma delas dizendo sobre o medo de ser forçada a escolher entre sua família e a felicidade. “O papel do filme não é dizer ‘isso é certo ou não’. Acho que o papel do filme, e de um cineasta, é retratar a realidade como ela é”, declarou Adie.

Ninguém foi condenado pela lei que proíbe relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, que entrou em vigor em 2014. Mas o caso de 47 homens acusados no ano passado por demonstrações públicas de afeto está sendo acompanhado de perto.