Filme ‘Licorice Pizza’ terá músicas de David Bowie e Paul McCartney; ouça

Cartaz do filme 'Licorice Pizza' Foto: Instagram/ @licoricepizza

A trilha sonora do filme Licorice Pizza, do diretor Paul Thomas Anderson, já está disponível nas plataformas digitais. O longa conta com faixas de diversos artistas reconhecidos.

Algumas das músicas são Life on Mars?, de David Bowie, e Let Me Roll It, de Paul McCartney e Wings. O filme tem estreia prevista no Brasil para o dia 10 de março de 2022.

Anteriormente intitulado como Saggy Bottom, Licorice Pizza é situado nos anos 1970, a história vai acompanhar a vida de um estudante (Cooper Hoffman) que está se tornando um grande ator.

O elenco também conta com Ben Stiller, Sean Penn, Maya Rudolph, John C. Reilly, Mary Elizabeth Ellis, Benny Safdie e Joseph Cross.

Ouça a trilha sonora: