Filme de origem do Coringa com Joaquin Phoenix começa a ser filmado em setembro

O filme de origem do vilão Coringa com Joaquin Phoenix como o protagonista começará a ser filmado em setembro Foto: DC Comics/Divulgação | Luke MacGregor/Reuters

A Warner Bros. Pictures deu sinal verde para o filme que contará a história de origem do vilão Coringa entrar em produção. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o estúdio aprovou a produção assim que Joaquin Phoenix finalizou seu contrato para dar vida à essa versão do arqui-inimigo do Batman.

Dirigido e co-escrito por Todd Phillips, conhecido pela trilogia Se Beber, Não Case, as filmagens começarão em setembro. Segundo a revista, a premissa do filme será explorar a história de um homem que foi descartado pela sociedade e mostrar as consequências disso.

Ao contrário de outros filmes sobre super-heróis, a Warner Bros. liberou um orçamento bem menor para dar à produção um tom sombrio de filme independente e mais autoral. Ainda não há data de lançamento oficial para o filme, mas as fontes ouvidas pela revista acreditam que ele possa estar pronto no fim de 2019.