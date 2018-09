Filme com Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa ganha 1º trailer; assista

Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso Foto: Instagram / @brunogagliasso

Bruno Gagliasso divulgou em seu Instagram o primeiro trailer do filme Todas As Canções de Amor, em que faz par romântico com Marina Ruy Barbosa.

"Saindo do forno o trailer do filme que eu tenho tanto orgulho de ter feito como ator e co-produtor, sobre amor, começos e fins", escreveu.

Confira abaixo o trailer de Todas As Canções de Amor, que deve chegar aos cinemas em oito de novembro deste ano.