Filme 'As Panteras' terá música de Miley Cyrus com Ariana Grande e Lana Del Rey

Miley Cyrus confirmou m seu Instagram que gravou uma música em parceria com Ariana Grande e Lana Del Rey para 'As Panteras' Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O reboot do filme As Panteras, que terá o trio protagonista formado por Kristen Stewart (da Saga Crepúsculo), Naomi Scott (de Power Rangers) e Ella Balinska (de Casualty), vai contar com mais um time de estrelas: Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey se uniram para compor a trilha sonora do longa.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 26, por Miley Cyrus, por meio de sua conta no Instagram. A artista postou uma espécie de teaser com um pequeno trecho da faixa sonora. "Nós estamos chegando", escreveu a cantora no post.

O nome da canção e a data de lançamento, no entanto, ainda não foram divulgadas.