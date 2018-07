Filmagem na Costa Rica do reality 'Made in Chelsea' é cancelada após acidente de avião

Foto: Reprodução/Facebook

Dois produtores e dois diretores técnicos do reality show Made in Chelsea foram resgatados no Oceano Pacífico depois de o avião em que estavam ter sofrido um acidente nesta quinta-feira, 20.

A equipe do programa estava a caminho da Costa Rica para uma gravação em um resort de luxo, mas os participantes do reality estavam em outro avião. As filmagens foram canceladas.

Segundo a revista Cosmopolitan UK, o avião teve problemas por causa do mau tempo. Além dos quatro membros da produção, o piloto da aeronave também precisou ser resgatado do mar. Nenhum deles teve ferimentos graves.

"Somos gratos aos serviços de emergência da Costa Rica pela assistência neste sério incidente. Nós tomamos medidas imediatas para garantir que os envolvidos tenham todo o apoio no local e a nossa prioridade é trazer os participantes e a produção para casa com segurança", informou um porta-voz do canal E4, que exibe o reality, segundo a Cosmopolitan.