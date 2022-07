Filhos de Chris Hemsworth vão participar de 'Thor: Amor e Trovão'

Chris Hemsworth na première de 'Thor: Amor e Trovão'. Foto: Mark Baker/AP

O ator Chris Hemsworth, conhecido por interpretar Thor no Universo Cinematográfico Marvel, confirmou que dois de seus filhos vão participar de Thor: Amor e Trovão, que estreia nos cinemas em 7 de julho.

O astro é casado com Elsa Pataky e os dois têm três filhos, os gêmeos Sasha e Tristan, de 8 anos e India, de 10 anos. Em entrevista ao repórter de entretenimento Kevin McCarthy, Chris confirmou que um dos gêmeos interpreta a versão mais jovem de Thor, enquanto a filha aparece no papel de Love.

Thor: Amor e Trovão também vai contar com a participação dos filhos do diretor Taika Waititi, do ator Christian Bale, que interpreta o vilão Gorr, e da atriz Natalie Portman, que dá vida à Poderosa Thor.

"É muito legal. Eles realmente queriam estar nele", contou Chris durante a entrevista. "Eu não quero que eles sejam estrelas infantis agora. Foi apenas uma experiência especial que todos tivemos e eu adorei. Eles se divertiram muito", completou.