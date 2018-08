Filho de Roberto Bolãnos diz que trabalha em série biográfica sobre seu pai

O filho do comediante Roberto Bolãnos está produzindo uma série sobre a história de vida e personagens criados por seu pai Foto: Divulgação/Televisa

Em entrevista para o jornal mexicano El Universal, o produtor Roberto Gómez Fernandéz afirmou que está planejando uma série biográfica sobre seu pai, Roberto Bolãnos, o eterno Chaves, que morreu em 2014 após uma parada cardíaca. A ideia de Fernandéz é contar a história da vida de Bolãnos e como ele acabou criando personagens icônicos como o Chapolin.

"Me sinto bem com este projeto. Será uma grande responsabilidade, já que contará a história do meu pai. O primeiro passo foi acertar um acordo com os meus irmãos, pois trata-se de uma decisão coletiva e estamos começando a reunir informações", disse Fernandéz ao jornal. "É um processo de pesquisa e temos a vantagem de tê-lo em mãos. Uma vez reunida toda a informação, será decidido qual capítulo, episódio ou qual princípio da vida de Roberto Gómez Bolaños gostaríamos de discutir", continuou o produtor.

Fernandéz também deixou em aberto a possibilidade de trabalhar com Florinda Meza, viúva de Bolãnos que viveu a personagem Dona Florinda em Chaves, apesar do fato de que ambos não têm um bom relacionamento, "Tudo o que possa somar será bom para contar a história", completou. A série está sendo produzida pela emissora Televisa, que detém os direitos dos personagens criados por Bolãnos.