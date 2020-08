Filho de Hebe Camargo critica forma como foi retratado em série

Marcello, filho de Hebe Camargo, foi interpretado por Caio Horowicz em série e em filme sobre a apresentadora Foto: Reprodução de 'Hebe - A Estrela do Brasil' (2019)

O filho de Hebe Camargo, Marcello, fez críticas à forma como a série sobre a vida da apresentadora retrata a relação que ele tinha com seu padrasto, Lélio Ravagnani, em entrevista ao TV Fama desta quinta-feira, 13. Lançada no ano passado, a série ganhou notoriedade por estar sendo exibida pela Globo, na TV aberta, desde o mês de julho.

"Parecemos inimigos, que nos odiamos. Jamais! Nossa relação ficou deteriorada por causa do excesso de brigas [entre Hebe e Lélio], isso, sim, era verdade. Lélio tinha muito ciúmes dela. Então acabei me afastando um pouco por isso", afirmou.

Marcello também afirma que nunca viu a mãe sofrer uma agressão física do marido: "Tiveram brigas? Sim, grandes, de barulho e gritaria. Mas jamais permitiria que chegasse a esse ponto".

Falando sobre a relação de Hebe Camargo com Silvio Santos, dono do SBT, emissora da qual a apresentadora saiu no fim de sua carreira, para ir à RedeTV!, relembrou:"Não existia relação conturbada. Ela saiu do SBT muito chateada porque o Silvio estava numa fase de reduzir salário e ela se sentiu desrespeitada e não aceitou as condições da emissora."

"Um dia, no hospital, Silvio ligou para ela. Nossa! Acho que fez mais efeito que a quimioterapia", contou.

