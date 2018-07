Filho de Fernando Rocha encerra ‘Jornal Nacional’ e apresentador se emociona

Apresentador do Bem-Estar fez carreira jornalística e vê filho seguir seus passos Foto: Instagram/fernandorocha11

Tal pai, tal filho. Experiente repórter e atual apresentador do Bem Estar, Fernando Rocha comemorou a aparição de seu filho, Pedro Rocha, na edição desta terça-feira, 10, do Jornal Nacional, da Globo.

Pedro, que é repórter de uma afiliada da Globo em Santa Catarina, comandou reportagem sobre a chegada da delegação da Chapecoense à Colômbia para o jogo diante do Atlético Nacional.

“No encerramento do Jornal Nacional de hoje! Orgulho de pai de longe chorando aqui na Jamaica! Viva Pedro, tudo acaba onde começou", escreveu Fernando ao publicar foto do filho no Instagram.