'Filho da Mãe': Amazon Prime Video confirma lançamento do último trabalho de Paulo Gustavo

Ainda sem data de estreia, Amazon Prime Video confirma lançamento de 'Filho da Mãe', último trabalho de Paulo Gustavo. Foto: Twitter/@@PrimeVideoBR

Nesta quinta-feira, 30, a Amazon Prime Video anunciou que o último trabalho de Paulo Gustavo vai estrear no streaming. A notícia foi compartilhada no perfil oficial da plataforma.

"Pronto pra rir e se emocionar? Filho Da Mãe, o último trabalho de Paulo Gustavo, vai chegar no meu streaming com cenas inéditas de bastidores e depoimentos de amigos e familiares", confirmou a plataforma no Twitter.

Ainda sem data de estreia, o material mostra a influência de sua mãe na trajetória pessoal e artística. Em momentos íntimos com a família, há registros do comediante com o marido Thales Bretas, seus filhos e também Déa Lúcia.

A direção é de Suzana Garcia, que dirigiu a franquia Minha Mãe é Uma Peça para o cinema, com codireção de Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo. Com formação médica, Suzana também acompanhou a internação do ator entre abril e maio de 2021, quando ele morreu, em consequência da covid-19.