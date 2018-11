Filha de Silvio Santos paquera participante do 'Roda a Roda'; veja

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e Adriano, participante do 'Roda a Roda'. Foto: Reprodução de 'Roda a Roda' (2018) / SBT

A apresentadora Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, deixou a vergonha de lado e paquerou um dos participantes do programa Roda a Roda durante a programa da última segunda-feira, 5. O alvo da investida foi Adriano, que estava prestes a girar a roleta do programa.

“O Adriano é assistente financeiro, pode ser que acerte. Está no escritório todos os dias… e está solteiro, legal! Vai lá, Adriano, roda!”, disse a apresentadora.

Ela ainda sugeriu que poderia ser criado um novo quadro para que arrumasse um companheiro: “Vai virar o Namoro na TV esse programa, entendeu? Aqui vão rodar a roleta os meus pretendentes! Quem acertar, ganha. Não sei se é um bom prêmio, mas pelo menos é um prêmio”.

Empolgada com a plateia, Rebeca não parou por aí e ainda foi mais direta no flerte quando Adriano escolheu a letra "S" para participar do jogo. “S de, quem sabe, seu futuro sogro... Silvio!”

Mesmo quando Adriano foi embora, Rebeca não desistiu de fazer uma última tentativa. “Tchau, Adriano. Quer deixar aqui seu Instagram, seu Facebook?”, brincou.

Assista ao momento no vídeo abaixo: