Filha de integrante do grupo ‘Fat Family’ se destaca no ‘The Voice Kids’

Talita Cipriano, filha de integrante do grupo 'Fat Family', passou de fase no programa 'The Voice Kids' e já é uma das favoritas nas redes sociais para ganhar o programa Foto: Victor Pollak/TV Globo/Divulgação

Talita Cipriano, filha de Deise Cipriano, do grupo Fat Family, passou de fase no reality show musical The Voice Kids e chegou nas oitavas de final da competição. Na fase de batalhas, a protegida do cantor Carlinhos Brown venceu Gio Ventura e Giovanna Khair.

Cantando a música Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, clássico composto por Stevie Wonder em 1970, Talita mostrou que herdou o gosto e a voz para cantar os clássicos do soul e da Motown Records que inspiraram o grupo da sua mãe.

Nas redes sociais, Talita já é considerada uma das favoritas para vencer a competição. Veja abaixo.

Talita já ganhou esse the Voice SIMMMM — Dandara (@DaraLuu_) 4 de março de 2018

#TheVoiceKids Eu: "Hoje eu não vou me importar com The Voice" Talita Cipriano: "a" Eu: "LINDÍSSIMA, FALOU TUDO, PODEROSA, LUXUOSA, TE AMO MEU BEM. FIAT FAMILY MINHA SOGRA, CANTA MUITOOOO AAAAAAAAAAA EU TO CHORANDO, SE ELA SAIR EU MORRO. TE AMO NENÊ" — Walisson Oliveira (@Walisson_wof) 4 de março de 2018

Talita ganhadora do The Voice né amoreees — luma. (@lumitchaa) 4 de março de 2018

começou the voice kids e a primeira a cantar é a futura winner talita cipriano — reysu (@itsreysin) 4 de março de 2018

VEJA TAMBÉM: Que fim tiveram grupos musicais que fizeram sucesso no passado?