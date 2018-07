Filha de Deborah Secco encanta internautas em participação no 'Encontro'

Deborah Secco e Maria Flor. Foto: Twitter / @dedesecco

A atriz Deborah Secco participou do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 5, para falar sobre maternidade, mas quem acabou 'roubando a cena' foi sua filha, Maria Flor, de dois anos e meio.

"Nunca me imaginei boa mãe. Sempre quis ter filho, mas sempre tive muito medo de como eu seria mãe. Achava que só sabia trabalhar na minha vida, nunca fui boa com criança, com filhos de amigos...", dizia Deborah quando foi surpreendida pela entrada de Maria no palco da atração.

"Meu Deus! Se eu conseguir tocar o programa...", brincou Fátima Bernardes enquanto os entrevistados e o público se encantavam com a presença da pequena.

Nas redes sociais, o momento também repercutiu bastante, rendendo diversos elogios. Confira alguns abaixo:

Quem será que ficou mais feliz com essa visita ao trabalho da mamãe? ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/k6M2aeiBUd — deborah secco (@dedesecco) 5 de julho de 2018

Gente que coisa mais fofa a filha da @dedesecco #Encontro — Ana Carla oliveira (@anaxcarlaa) 5 de julho de 2018

A filha da @dedesecco é a coisinha mais lindaaaa!! Da vontade de apertar — Be ✠ (@_BiiaCaarvalho) 5 de julho de 2018

Filha da @dedesecco no encontro, eu tô apaixonadaaaa!!! — juliana #F9 (@juespelocin) 5 de julho de 2018

aaaaaaaa a filha da @dedesecco no encontro kkkkkk ela é a coisa mais linda e fofinha aaaaaa — rô (@robertamaalha) 5 de julho de 2018

