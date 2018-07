Fifth Harmony se apresenta de surpresa no ‘Domingão do Faustão’

O grupo cantou 'Work From Home' e 'He Like That' Foto: Reprodução de cena do programa 'Domingão do Faustão' de 08/10/2017 / Globo

O grupo Fifth Harmony se apresentou de surpresa no palco do Domingão do Faustão, da Globo, no último domingo, 8. Elas estavam no Brasil porque fizeram show em São Paulo no mesmo fim de semana.

Ally Brooke, Lauren Jauregui, Dinah Jane e Normani Kordei cantaram as músicas Work From Home e He Like That durante o quadro Ding Dong. Entre um sucesso e outro, Fausto Silva entrevistou o grupo com a ajuda de uma intérprete.

“Sempre que a gente vem aqui é incrível, os fãs ficam sempre tão excitados. Eles nos amam, gritam muito, amamos os fãs brasileiros”, disse Ally. É a terceira passagem delas pelo País.

Faustão perguntou do que as cantoras mais gostavam no Brasil. Além dos fãs que, segundo Lauren, são “muito apaixonados”, elas não esconderam o encanto por nossos quitutes.

“Eu acho que a minha parte favorita é o pão de queijo, gosto de vir aqui só para comer o pão de queijo”, confessou Lauren, ao passo que Dinah disse ser apaixonada por guaraná.

Ainda houve tempo para Faustão cometer gafe e confundir o nome de duas das artistas. Confira como foi a participação do Fifth Harmony clicando aqui (a partir de 58:50).