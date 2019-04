Ferramenta do Google transforma pesquisas sobre Thanos em pó

O personagem Thanos, de 'Vingadores'. Foto: Divulgação/MarvelStudios

Os fãs de Vingadores que ainda não tiveram a oportunidade de ir ao cinema assistir ao filme mais recente da franquia da Marvel não precisam se preocupar com os spoilers. Uma nova ferramenta do Google transforma pesquisas sobre o personagem Thanos em pó.

Essa matéria pode conter spoilers.

Ao digitar a palavra Thanos na plataforma de pesquisa, um ícone da Manopla do Infinito, espécie de armadura usada por Thanos para armazenar as joias do Infinito, surge no canto da tela. Se o usuário clica no ícone, a Manopla estala os dedos, os resultados da pesquisa começam a transformar-se em pó e desaparecem.

A brincadeira foi inspirada no final do filme Vingadores: Guerra Infinita, em que Thanos estala os dedos e diversos personagens desaparecem. O mistério é solucionado em Vingadores: Ultimato, que estreou nos cinemas na última quinta-feira, 25.