Fernando Vanucci pede emprego na TV e diz que se arrepende de ter saído da Globo

Fernando Vanucci participou do programa The Noite, do SBT Foto: Reprodução/RedeTV!

Fernando Vanucci disse que se arrepende de ter saído da Globo, emissora em que trabalhou por 26 anos.

Em entrevista a Danilo Gentili no programa The Noite, do SBT, dessa quarta-feira, 28, foi lá que ele aprendeu tudo o que sabe sobre TV.

"Me arrependo muito de ter saído. Aprendi muito lá. Desculpe, Globo, foi com vocês que aprendi praticamente tudo de televisão. Não guardo mágoa, pelo contrário, morro de saudades das pessoas. Só fiz amigos lá. Mas eu me senti muito desprestigiado após o incidente, tinha 26 anos de casa", disse Vanucci.

O apresentador também relembrou o episódio onde foi flagrado comendo uma bolacha e acabou perdendo espaço no Globo Esporte. Vanucci foi então deslocado para apresentar um bloco de esporte no Bom Dia Rio.

"Tinha que chegar às 4h30 na emissora. Como se fosse um castigo para uma criança. Mas, tudo bem, fiz o meu trabalho", disse.

Mas sua demissão se deu mesmo depois da cobertura de um carnaval. "Narrei durante 16 anos o Carnaval na Globo, mas minha última cobertura foi a melhor que eu fiz na vida. Por isso não entendi quando recebi a notificação. Aí resolvi ir embora", disse.

Dono do bordão "Alô, Você", Vanucci disse que mudou o jeito de fazer TV na antiga emissora. "Eu consegui mudar o sistema da Globo, que era muito quadrado. Eu mostrei o meu ponto ao vivo, por exemplo. Quando eles pensaram em me reprimir, já tinha dado certo. O Brasil já tinha abraçado o 'Alô, Você'", relembrou.

Ainda durante a entrevista, Vanucci, que atualmente está trabalhando na Rede Brasil de Televisão, aproveitou para pedir emprego no SBT.

"Eu preciso trabalhar, lá na Rede Brasil eu não tenho exclusividade. Eu posso trabalhar aqui no SBT, por exemplo. Alô, Silvio", brincou Vannucci.